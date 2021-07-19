В Беларуси увеличены сроки установления инвалидности

С 23 июля вводятся новые сроки, на которые будет определяться инвалидность.



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Инвалидность устанавливается сроком на три года при определении инвалидности I группы и сроком на два года — при определении инвалидности II или III группы.

Соответствующие изменения внесены в статью 34 закона № 2435-XII от 18 июня 1993 года «О здравоохранении».

Ранее первая группа инвалидности в Беларуси определялась на два года, а вторая и третья — на один год.

При этом в новой редакции закона № 2435-XII также определено, что инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, устанавливается с 23 июля сроком на пять лет.