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В Беларуси увеличены сроки установления инвалидности

19.07.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 23 июля вводятся новые сроки, на которые будет определяться инвалидность.

В Беларуси увеличены сроки установления инвалидности
Фото pixabay.com

Инвалидность устанавливается сроком на три года при определении инвалидности I группы и сроком на два года — при определении инвалидности II или III группы.

Соответствующие изменения внесены в статью 34 закона № 2435-XII от 18 июня 1993 года «О здравоохранении».

Ранее первая группа инвалидности в Беларуси определялась на два года, а вторая и третья — на один год.

При этом в новой редакции закона № 2435-XII также определено, что инвалидность, связанная с катастрофой на Чернобыльской АЭС, другими радиационными авариями, устанавливается с 23 июля сроком на пять лет.

 

 

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С 23 июля вводятся новые сроки, на которые будет определяться инвалидность.
 
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