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«Кадровые изменения» в ключевых православных храмах Гродно продолжаются
Источник материала: Навiны
Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора Гродно протоиерей Георгий Рой и настоятель домового храма Святителя Николая Чудотворца в гродненском Архиерейском подворье иерей Николай Гайдук покинули свои посты, сообщил в «Фейсбуке» пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич.
Кроме того, по его информации, настоятель гродненского собора Всех Белорусских Святых протоиерей Анатолий Ненартович оставил должность секретаря Гродненской епархии.
Павлюкевич отметил, что самое ценное в епархии — люди, окружение, которое всегда радовало. «И продолжает радовать. Да, отец Анатолий больше не секретарь, Георгий Рой больше не настоятель собора, а Николай Николаевич Гайдук не настоятель моего Никольского храма. Они написали прошение. Но они никуда не делись. Они все остались в Гродно», — написал пресс-секретарь епархии.
Рой сообщил БелаПАН, что его перевели служить в храм Святого Праведного Иоанна Кормянского в агрогородке Квасовка (Гродненский район).
Следует отметить, что после прошлогодних президентских выборов протоиерей Георгий Рой открыто выступил против насилия.
Как сообщалось, 9 июня Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) по ходатайству Белорусского экзархата почислил на покой по состоянию здоровья архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. Вопрос об отставке иерарха рассматривали в экстренном порядке.
Впоследствии Артемий заявил журналистам: его отстранили «по указке государства», предъявив претензии в том, что он «разделил общество на два лагеря по политическим мотивам, разделил священников и прихожан». Иерарх претензии отверг, заявив, что не выступал по политическим поводам, а давал нравственную оценку событиям в Беларуси.
14 августа 2020 года архиепископ Артемий выступил с обращением к пастве и клиру, осудив насилие, произошедшее из-за попрания правды в «угоду политической целесообразности». «Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду», — отметил православный иерарх. Он поддержал женщин, которые вышли на протест с цветами, и подчеркнул, что верит в способность любви и мира «вернуть правду в наши души».
Во время проповеди 16 августа в кафедральном соборе Гродно архиепископ Артемий заявил, что церковь начали обвинять в том, что она «лезет в политику». «Церковь политикой не занимается. <…> Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть, — сказал он. — Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах, «что с моей дочкой делают». К нам приходят, рассказывают пожилые люди — на лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизнь отдавали за наше Отечество! И множество таких примеров».
21 августа синодальный отдел БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества выступил с заявлением, в котором подчеркнул: реакция отдельных представителей церкви на ситуацию в стране отражает исключительно их личный взгляд на происходящее, но не является официальной позицией экзархата.
Во время проповеди 15 марта этого года в кафедральном соборе Гродно архиепископ Артемий заявил, что в церковной среде «много неустроений», поскольку «царство мира сего желает видеть в церкви только идеологическо-политический аппарат, так сказать, подвластный ей механизм».
«А церковь говорит, что она — Царство Божье на земле и она свидетельствует о правде Божьей. И другой жизни для церкви нет, не было и никогда не будет. Идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения. Входить в политику, в какие-то другие проблемы тоже не присуще церкви. Но церковь не должна быть безразличной ко всему происходящему», — сказал иерарх.
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Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора Гродно протоиерей Георгий Рой и настоятель домового храма Святителя Николая Чудотворца в гродненском...
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