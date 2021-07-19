«Кадровые изменения» в ключевых православных храмах Гродно продолжаются

Настоятель Свято-Покровского кафедрального собора Гродно протоиерей Георгий Рой и настоятель домового храма Святителя Николая Чудотворца в гродненском Архиерейском подворье иерей Николай Гайдук покинули свои посты, сообщил в «Фейсбуке» пресс-секретарь Гродненской епархии диакон Дмитрий Павлюкевич.



Протоиерей Георгий Рой

Кроме того, по его информации, настоятель гродненского собора Всех Белорусских Святых протоиерей Анатолий Ненартович оставил должность секретаря Гродненской епархии.

Павлюкевич отметил, что самое ценное в епархии — люди, окружение, которое всегда радовало. «И продолжает радовать. Да, отец Анатолий больше не секретарь, Георгий Рой больше не настоятель собора, а Николай Николаевич Гайдук не настоятель моего Никольского храма. Они написали прошение. Но они никуда не делись. Они все остались в Гродно», — написал пресс-секретарь епархии.

Рой сообщил БелаПАН, что его перевели служить в храм Святого Праведного Иоанна Кормянского в агрогородке Квасовка (Гродненский район).

Следует отметить, что после прошлогодних президентских выборов протоиерей Георгий Рой открыто выступил против насилия.

Как сообщалось, 9 июня Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) по ходатайству Белорусского экзархата почислил на покой по состоянию здоровья архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия. Вопрос об отставке иерарха рассматривали в экстренном порядке.

Впоследствии Артемий заявил журналистам: его отстранили «по указке государства», предъявив претензии в том, что он «разделил общество на два лагеря по политическим мотивам, разделил священников и прихожан». Иерарх претензии отверг, заявив, что не выступал по политическим поводам, а давал нравственную оценку событиям в Беларуси.

14 августа 2020 года архиепископ Артемий выступил с обращением к пастве и клиру, осудив насилие, произошедшее из-за попрания правды в «угоду политической целесообразности». «Кровь жертв и тяжкие страдания людей в эти дни — на совести тех, кто сознательно сам убивал либо принуждал других убивать правду», — отметил православный иерарх. Он поддержал женщин, которые вышли на протест с цветами, и подчеркнул, что верит в способность любви и мира «вернуть правду в наши души».

Во время проповеди 16 августа в кафедральном соборе Гродно архиепископ Артемий заявил, что церковь начали обвинять в том, что она «лезет в политику». «Церковь политикой не занимается. <…> Мы не говорим, какая там политика, какой политик, какая власть, — сказал он. — Мы говорим, что совершается беззаконие. Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают со слезами на глазах, «что с моей дочкой делают». К нам приходят, рассказывают пожилые люди — на лавочке сидели, а их избили, унизили. Они жизнь отдавали за наше Отечество! И множество таких примеров».

21 августа синодальный отдел БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества выступил с заявлением, в котором подчеркнул: реакция отдельных представителей церкви на ситуацию в стране отражает исключительно их личный взгляд на происходящее, но не является официальной позицией экзархата.

Во время проповеди 15 марта этого года в кафедральном соборе Гродно архиепископ Артемий заявил, что в церковной среде «много неустроений», поскольку «царство мира сего желает видеть в церкви только идеологическо-политический аппарат, так сказать, подвластный ей механизм».

«А церковь говорит, что она — Царство Божье на земле и она свидетельствует о правде Божьей. И другой жизни для церкви нет, не было и никогда не будет. Идти путем приспособленчества — это путь самоуничтожения. Входить в политику, в какие-то другие проблемы тоже не присуще церкви. Но церковь не должна быть безразличной ко всему происходящему», — сказал иерарх.

Читайте также: