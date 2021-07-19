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Макей: Беларусь может опереться на Россию и Китай

19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что новые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.

По его словам, эти возможности нужно качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться.

БЕЛТА цитирует Макея:

– Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш.

 
 
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Министр иностранных дел заявил, что новые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.
 
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