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Макей: Беларусь может опереться на Россию и Китай
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что новые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.
По его словам, эти возможности нужно качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться.
– Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш.
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Министр иностранных дел заявил, что новые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.
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