Макей: Беларусь может опереться на Россию и Китай

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Министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что новые вызовы всегда несут с собой и новые возможности.

По его словам, эти возможности нужно качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться.

БЕЛТА цитирует Макея:

– Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш.