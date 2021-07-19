Frontex усилит присутствие на границе Литвы с Беларусью

Источник материала: АФН

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте на встрече с исполнительным директором Европейского агентства пограничной и береговой охраны Фабрисом Лежери договорилась об увеличении мощностей на внешней границе ЕС в Литве.

"10 июля Литва попросила у Frontex силы быстрого реагирования, 60 сотрудников, четыре команды с переводчиками для опросов, 30 автомобилей, два вертолета и тепловизоры. В данный момент в Литве уже патрулируют около 20 сотрудников агентства и 14 автомобилей, это послание говорит о том, что Литва не одинока", - заявила Билотайте, которую цитирует портал Delfi.

Во время встреч, состоявшихся на прошлой неделе в Словении, было достигнуто соглашение о том, что будет активирован механизм оказания срочной приграничной помощи.

"Одна из основных целей моего визита - увидеть настоящую ситуацию и оценить, какая помощь нужна Литве. Мы понимаем, что страна испытывает последствия нелегальной миграции. Мы в свою очередь можем предоставить экспертную помощь по вопросам миграции и возвращения мигрантов. Мы здесь для того, чтобы помочь вам в этой нелегкой ситуации и проявить солидарность", - сказал глава Frontex.

В данный момент границу Литвы совместно с сотрудниками Службы охраны госграницы охраняют 26 сотрудников Frontex, в целом планируется, что их прибудет 60. В Литву, Польшу и Латвию планируется направить до 200 человек.

МВД Литвы сообщило, что также с Европейским бюро поддержки убежища был подписан план мероприятий помощи для Литвы. В ближайшее время в Литву должны прибыть эксперты по миграции и переводчики, которые помогут специалистам Департамента миграции скорее рассматривать ходатайство о предоставлении убежища, общаться с мигрантами и вести переговоры об их возвращении в страну происхождения.

Комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон пообещала 10-12 млн евро финансовой помощи из Фонда убежища, миграции и интеграции, которая должна поступить в Литву уже в августе.

В целом на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали более 2000 мигрантов - в 2,6 раза больше, чем в прошлом. Большинство из них - из стран Ближнего Востока и Африки. Только в июле пограничники задержали 1435 мигрантов, в июне были задержаны 473, в мае - 77, в апреле - 70, а в марте - 8.