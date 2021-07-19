ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

За полугодие активы банков Китая выросли на 9,2%

19.07.2021 13:41 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

На конец июня общий объем активов банковской отрасли КНР составлял 328,8 трлн юаней ($50,8 трлн).

Июньский показатель на 9,2% превышает объем активов на ту же дату прошлого года, свидетельствуют данные Китайской комиссии по регулированию банковской и страховой деятельности.

Доля безнадежных кредитов в общем объеме кредитования опустилась до 1,86% против 1,94% на начало текущего года, сообщает агентство "Синьхуа".

Совокупные активы страховщиков страны на конец июня составляли 24,8 трлн юаней, увеличившись за год на 12,7%.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На конец июня общий объем активов банковской отрасли КНР составлял 328,8 трлн юаней ($50,8 трлн).
 
Новости дня
Новости разные
 
В Германии будут судить 96-летнюю секретаря концлагеря Штуттгоф
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by