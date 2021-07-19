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Фирма продала некомплектный мотоблок жителю Дрогичинского района - он обратился в суд

19.07.2021 13:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Дрогичинского района рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ЧТУП "ТехноАгро" о защите прав потребителя, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

В феврале этого года на сайте предприятия мужчина нашел объявление о продаже мотоблока иностранного производства. В комплекте шли навесная почвофреза, плуг и сцепки. Дрогичинец взял для покупки кредит и 17 марта получил товар. Мотоблок истец собрал самостоятельно по инструкции. При обкатке агрегата выявилось его несоответствие техническим характеристикам: левое колесо было больше правого, навесной плуг не обрабатывал почву.

Претензию истца о расторжении договора купли-продажи и возврате денег фирма оставила без ответа. За защитой своих прав мужчина обратился в суд. Представитель ответчика в суде подтвердил, что мотоблок был передан в разобранном виде, поскольку у них нет специалистов для монтажа и проверки работоспособности техники. В свою очередь представитель гарантийной фирмы сообщил, что входящий в комплектацию плуг не агрегирован с мотоблоком и работать не будет.

Суд постановил расторгнуть договор купли-продажи между покупателем и ЧТУП "ТехноАгро". Истец должен будет вернуть мотоблок предприятию после выплаты ему Br5,4 тыс., в том числе Br4,7 тыс. - в возврат суммы, уплаченной за мотоблок, Br400 - в счет компенсации морального вреда и Br300 - в качестве возмещения расходов по делу.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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В феврале этого года на сайте предприятия мужчина нашел объявление о продаже мотоблока иностранного производства.
 
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