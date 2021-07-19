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БТ не дождалось. Приговор дрогичинскому журналисту Гордиевичу озвучат в другой раз

19.07.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд над журналистом из Дрогичина Сергеем Гордиевичем проходил в Иваново во время трёх заседаний. Сегодня ожидали, что озвучат приговор.

БТ не дождалось. Приговор дрогичинскому журналисту Гордиевичу озвучат в другой раз
Фото: Першы рэгіён

Но судья Геннадий Кудласевич заявил, что следующее судебное заседание пройдет 23 июля в 10 часов.

“Судебное заседание сегодня было назначено на 10 часов. Я приехал готовым к оглашению приговора. Прокурор ведь ходатайствовал взять меня под арест после оглашения приговора. Приехали даже журналисты БТ с камерами. Но просидели полтора часа, а потом поступил звонок корреспонденту БТ, после чего журналисты встали и ушли. Видел в окно, что и машина конвойная приехала. Затем пришёл судья и заявил, что возобновляет судебный процесс. Почему, я пока не понимаю”, – рассказал Сергей Гордиевич..

Прокурор запрашивал для Сергея Гордиевича 1 год 6 месяцев лишения свободы.

Журналиста судят за оскорбление и клевету в отношении сотрудников милиции, а также, за оскорбление президента.

“Статья не тяжкая, а время тяжёлое”, – говорил Сергей Гордиевич в своём последнем слове.
 
 
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Суд над журналистом из Дрогичина Сергеем Гордиевичем проходил в Иваново во время трёх заседаний. Сегодня ожидали, что озвучат приговор.
 
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