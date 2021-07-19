БТ не дождалось. Приговор дрогичинскому журналисту Гордиевичу озвучат в другой раз





Но судья Геннадий Кудласевич заявил, что следующее судебное заседание пройдет 23 июля в 10 часов.





“Судебное заседание сегодня было назначено на 10 часов. Я приехал готовым к оглашению приговора. Прокурор ведь ходатайствовал взять меня под арест после оглашения приговора. Приехали даже журналисты БТ с камерами. Но просидели полтора часа, а потом поступил звонок корреспонденту БТ, после чего журналисты встали и ушли. Видел в окно, что и машина конвойная приехала. Затем пришёл судья и заявил, что возобновляет судебный процесс. Почему, я пока не понимаю”, – рассказал Сергей Гордиевич..





Прокурор запрашивал для Сергея Гордиевича 1 год 6 месяцев лишения свободы.





Журналиста судят за оскорбление и клевету в отношении сотрудников милиции, а также, за оскорбление президента.





“Статья не тяжкая, а время тяжёлое”, – говорил Сергей Гордиевич в своём последнем слове.