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Минюст требует приостановления деятельности "Правовой инициативы"
Источник материала: Партизан
Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива"
Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива". Об том сообщается в телеграм-канале организации.
Дело будет рассмативаться в Верховном суде 30 июля в 11 часов
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Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива"
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