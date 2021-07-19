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Минюст требует приостановления деятельности "Правовой инициативы"

19.07.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива"

Минюст требует приостановления деятельности "Правовой инициативы"
Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива". Об том сообщается в телеграм-канале организации.

Дело будет рассмативаться в Верховном суде 30 июля в 11 часов
 
 
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Министество юстиции требует приостановить деятельность правозащитной организации "Правовая инициатива"
 
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