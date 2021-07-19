ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МИД: Минск в условиях "гибридной войны" будет опираться на Россию и Китай

19.07.2021 13:43 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Минск в условиях новых вызовов, в первую очередь связанных с гибридной войной, будет опираться на Россию и Китай, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.


Как сообщает госагентство БелТА, министр отметил, что любые вызовы всегда несут с собой и новые возможности, которые необходимо своевременно выявить и качественно использовать. В этой работе Беларуси есть на кого и на что опереться. 

"Я имею в виду прежде всего наших стратегических партнеров, Россию, Китай, да и другие страны, а также имеющиеся наработки на традиционных рынках, уже подготовленные и разрабатываемые стратегии и планы по наращиванию нашего присутствия и освоению новых рынков и ниш", - пояснил Макей.

Министр принимает участие в семинаре для руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси в понедельник.

"Резко изменившаяся за последний год внешнеполитическая и экономическая среда создала для нашей страны новые вызовы, в первую очередь связанные с гибридной войной. Ведется финансово-экономическая война, развязанная Западом в отношении Беларуси, которая требует не только оперативных, но и продуманных многоплановых ответов на перспективу", - подчеркнул он.

По словам министра, несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов в экспорте. "Да, можно говорить о том, что базовые условия прошлого года являются низкими, и приводить какие-то иные причины и факторы, но тем не менее нам удалось в этом году обеспечить существенный рост экспорта", - отметил Макей.

Он привёл данные, по которым за пять месяцев этого года белорусский экспорт товаров и услуг составил более $18 млрд и увеличился почти на 33% к аналогичному периоду прошлого года. В результате превышения экспорта (темп роста - 132,7%) над импортом (128,7%) сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось положительным в размере $1,25 млрд и улучшилось практически на $700 млн.

"Это неплохой результат, и нам необходимо обеспечить сохранение данной тенденции, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся, и санкционными, и иными", - подчеркнул Макей.

Вместе с тем он призвал руководителей диппредставительств и консульских учреждений не самоуспокаиваться. Макей попросил их "приложить максимум усилий для того, чтобы обеспечить устойчивое и спокойное развитие нашего государства по всем направлениям".

Как сообщалось, Совет Евросоюза 24 июня официально принял решение о введении секторальных санкций в отношении Беларуси. Санкции затрагивают, в том числе, торговлю калийными удобрениями, нефтепродуктами, табачными изделиями, вводится запрет на доступ белорусского правительства и госбанков на финансовый рынок Европы.

Запрет распространяется на контракты, заключенные после 25 июня 2021 года.

ЕС объявил о планах ввести секторальные санкции против Беларуси после происшедшего в мае инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины - Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича.

В прошлом году ЕС ввел три пакета санкций против Беларуси. В числе подпавших под санкции организаций - "Белтехэкспорт", OAO "МЗКТ" - Минский завод колёсных тягачей, Dana holdings и ООО "Синезис". Кроме того, в перечень вошли такие предприятия, как Главное хозяйственное управление управления делами президента Беларуси, OAO "АГАТ-электромеханический завод", OAO "140 ремонтный завод".
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск в условиях новых вызовов, в первую очередь связанных с гибридной войной, будет опираться на Россию и Китай, заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абвяшчэньне прысуду журналісту «Першага рэгіёну» перанесьлі на 23 ліпеня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by