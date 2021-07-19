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В Минске за выходные в ДТП травмированы 4 человека

19.07.2021 14:23 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 83 ДТП, в которых 4 человека получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 автолюбителей, 174 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 45 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 62 водителя.

178 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 23 из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 116 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска до 26 июля проводит мероприятия по профилактике ДТП с участием мототранспорта. Акция организована в целях предупреждения ДТП с участием двухколесного транспорта, пропаганды безопасности дорожного движения при эксплуатации мотоциклов и мопедов, формирования взаимовежливых отношений между участниками дорожного движения и пресечения хулиганских действий со стороны мотоциклистов.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 20 автолюбителей, 174 оштрафованы за превышение скорости.
 
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