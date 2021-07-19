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Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

19.07.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Западной Европе устраняют разрушительные последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бельгии число погибших уже превысило 30 человек. Более 160 жителей числятся пропавшими без вести.

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

В пострадавших регионах продолжаются поисковые работы. Спасатели разбирают завалы и расчищают дороги. 20 июля в стране объявлен день национального траура.

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

Крайне сложная ситуация сохраняется на западе Германии. В одном из регионов наводнение привело к разливу нефти. Большая вода затопила предприятия. В результате загрязняющие вещества попали в реку.

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

По последним данным, жертвами катастрофического потопа в стране стали 156 человек. Судьба еще сотен жителей остается неизвестной. Экономический ущерб от наводнений предстоит оценить специалистам. Однако уже очевидно: убытки колоссальные.

Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений

Канцлер Ангела Меркель в ходе поездки по регионам заявила, что немецкий язык не знает слов для описания причиненных разрушений.

 
 
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В Западной Европе устраняют разрушительные последствия масштабных наводнений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Бельгии число погибших уже...
 
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