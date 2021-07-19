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«Это в международной повестке дня». Главный редактор новостей Sky News Arabia рассказал, о чём говорил с Александром Лукашенко
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью крупнейшему новостному каналу Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Sky News Arabia транслируется 50 миллионам домохозяйств в регионе.
Руководство телеканала официально заявляет о своей приверженности независимому освещению событий. И несмотря на то, что белорусская повестка не входит в число приоритетных направлений, все же события в Беларуси и вокруг нашей страны влияют на ситуацию в мире.
Интервью у Александра Лукашенко взял главный редактор Sky News Arabia. Имад аль-Атраш приехал в Минск, чтобы пообщаться с главой нашего государства и из первых уст узнать его мнение и позицию по ряду резонансных тем и событий. В их числе ситуация с экстренной посадкой самолета Ryanair в мае, санкции и их влиянии на белорусскую экономику, обвинения со стороны коллективного запада по вопросам нелегальной миграции и возможность диалога с Евросоюзом.
Имад аль-Атраш, главный редактор новостей Sky News Arabia:
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«Это в международной повестке дня». Главный редактор новостей Sky News Arabia рассказал, о чём говорил с Александром Лукашенко
Новости Беларуси. Президент Беларуси дал интервью крупнейшему новостному каналу Ближнего Востока и Северной Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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