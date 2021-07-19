Погода в СНГ: климатическая норма в Беларуси, сахарская жара в Армении

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грозу и ливень с градом обещают москвичам сегодня. До плюс 31 в российской столице. А уже завтра – плюс 26. О погоде в других городах стран Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Жара возвращается на большую часть Казахстана. Минувшая неделя выдалась дождливой для севера и центральной части республики. А жители запада и юга страны об осадках только мечтают. Плюс 40 в этих областях и ни капли дождя.

На 10 градусов меньше в Алматы. Городские пляжи заполнены отдыхающими, которые не всегда соблюдают правила безопасного купания. Практически каждую неделю в сводках Департамента по чрезвычайным ситуациям появляются сообщения о гибели на водоемах. Накануне спасателям удалось вытащить из озера тонущего подростка, который отплыл далеко от берега.

Уже 200 человек утонули в этом сезоне в Беларуси. И в три с половиной раза чаще стали тонуть дети, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Среди причин специалисты называют и то, что в стране не хватает оборудованных зон отдыха со спасательными станциями. Сейчас на пляжах много отдыхающих. Взрослым не следует оставлять детей у воды без присмотра. Сегодня в Беларуси погода выровнялась и встала в рамки климатической нормы – в Минске комфортные плюс 25.

Жара не дает покоя жителям Армении. В Араратской долине, Вайоц Дзоре, Сюнике и Ереване плюс 42. А к концу недели раскаленный воздух из пустыни Сахара повысит температуру еще на 10 градусов! Спасатели предупреждают жителей о высоком риске пожаров.

Плюс 39 сегодня в Душанбе и без осадков. Помимо жары в некоторых районах Таджикистана ожидаются сильный ветер и дожди. После такой генеральной уборки атмосферы, возможно, станет прохладней. Дополнительная влага так необходима фермерам республики. Они начали повторный сев зерновых, картофеля и овощей.