ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Погода в СНГ: климатическая норма в Беларуси, сахарская жара в Армении

19.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Грозу и ливень с градом обещают москвичам сегодня. До плюс 31 в российской столице. А уже завтра – плюс 26. О погоде в других городах стран Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Жара возвращается на большую часть Казахстана. Минувшая неделя выдалась дождливой для севера и центральной части республики. А жители запада и юга страны об осадках только мечтают. Плюс 40 в этих областях и ни капли дождя.

На 10 градусов меньше в Алматы. Городские пляжи заполнены отдыхающими, которые не всегда соблюдают правила безопасного купания. Практически каждую неделю в сводках Департамента по чрезвычайным ситуациям появляются сообщения о гибели на водоемах. Накануне спасателям удалось вытащить из озера тонущего подростка, который отплыл далеко от берега.

Уже 200 человек утонули в этом сезоне в Беларуси. И в три с половиной раза чаще стали тонуть дети, сообщили в Генеральной прокуратуре.

Среди причин специалисты называют и то, что в стране не хватает оборудованных зон отдыха со спасательными станциями. Сейчас на пляжах много отдыхающих. Взрослым не следует оставлять детей у воды без присмотра. Сегодня в Беларуси погода выровнялась и встала в рамки климатической нормы – в Минске комфортные плюс 25.

Жара не дает покоя жителям Армении. В Араратской долине, Вайоц Дзоре, Сюнике и Ереване плюс 42. А к концу недели раскаленный воздух из пустыни Сахара повысит температуру еще на 10 градусов! Спасатели предупреждают жителей о высоком риске пожаров.

Плюс 39 сегодня в Душанбе и без осадков. Помимо жары в некоторых районах Таджикистана ожидаются сильный ветер и дожди. После такой генеральной уборки атмосферы, возможно, станет прохладней. Дополнительная влага так необходима фермерам республики. Они начали повторный сев зерновых, картофеля и овощей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by