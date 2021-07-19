ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи

19.07.2021 14:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. Стрельба в американском штате Аризона. В городе Тусон в результате серии нападений погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стрельба в США: мужчина открыл огонь по сотрудникам скорой помощи

Неизвестный мужчина подъехал на автомобиле и открыл огонь по сотрудникам скорой помощи. После чего направился к горящему неподалеку зданию и там начал стрелять по пожарным и прохожим. Попытка скрыться не удалась. Началась перестрелка. Подозреваемый с тяжелым ранением доставлен в больницу. На данный момент известно лишь, что мужчине 35 лет. Мотивы его действий и обстоятельства происшествия устанавливаются.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. Стрельба в американском штате Аризона. В городе Тусон в результате серии нападений погибли два человека, еще как минимум трое получили ранения,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Осудили 11 участников чатов «радикальной направленности»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by