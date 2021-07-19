Андрей Ржеусский: индийский рынок достаточно сложный, но есть большие перспективы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по сравнению с результатами 2020 года. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел Владимир Макей, открывая семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Площадкой для его проведения традиционно становится Академия управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:

Планируем, что все будет хорошо, будем развиваться. Но индийский рынок достаточно сложный, но из-за того, что большие перспективы, надо работать, надо идти на какие-то определенные риски, тогда все будет получаться.

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сложившуюся политическую и экономическую ситуацию следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей.