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Андрей Ржеусский: индийский рынок достаточно сложный, но есть большие перспективы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по сравнению с результатами 2020 года. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел Владимир Макей, открывая семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Площадкой для его проведения традиционно становится Академия управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Ржеусский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что сложившуюся политическую и экономическую ситуацию следует воспринимать не как проблему, а как источник для новых возможностей.
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Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по...
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