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Анатолий Калинин: «Мы подписали меморандум с руководством Кишинёва по сборке лифтов в Молдове»

19.07.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по сравнению с результатами 2020 года. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел Владимир Макей, открывая семинар руководителей диппредставительств и консульских учреждений Беларуси. Площадкой для его проведения традиционно становится Академия управления при Президенте Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин: «Мы подписали меморандум с руководством Кишинёва по сборке лифтов в Молдове»

Эффективность работы загранучреждений, экономическая ситуация, изменения в законодательстве и диверсификация экспорта – вот лишь некоторые вопросы к обсуждению в четырехдневной программе семинара. Кроме того, участники подробно рассмотрят проблемы интеграции, вопросы инвестиций, цифровизации, международного сотрудничества в различных сферах. Главы дипмиссий также посетят производства, где ознакомятся с новым ассортиментом и условиями продаж.

Анатолий Калинин: «Мы подписали меморандум с руководством Кишинёва по сборке лифтов в Молдове»

Анатолий Калинин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Молдове:
В этом году в сентябре у нас план открыть еще одно сборочное производство белорусских тракторов, это будут более мощные тракторы. Кроме того, мы подписали меморандум с руководством Кишинева по сборке лифтов в Молдове. Я думаю, что мы в течение года выйдем на этот проект.

 
 
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Новости Беларуси. Несмотря на негативные внешние факторы, Беларусь добилась позитивных результатов экспорта в 2021 году. За пять месяцев рост почти на 33 % по...
 
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