Головченко о помощи Кремля: это очень чувствительная тема

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко уверен, что вместе Беларусь и Россия способны противостоять любому санкционному давлению. Об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Витебскую область 16 июля, сообщила пресс-служба правительства.





По словам Головченко, работа над совместным планом Беларуси и России против санкций Запада уже началась, о чем «очень подробно» говорили Александр Лукашенко и Владимир Путин на переговорах в Санкт-Петербурге. «И дали соответствующие поручения правительствам своих стран», — добавил премьер-министр.

Раскрывать суть плана он не стал, аргументировав тем, что «это очень чувствительная тема, за нами слишком много наблюдают — те, кто заинтересован в наращивании санкционного давления».

Но в целом, пояснил Головченко, «направления работы включают противодействие непосредственному влиянию санкций и меры поддержки» со стороны РФ. «Это касается кредитно-финансовой поддержки белорусской банковской системы, страхования заключаемых нами сделок. Поэтому у нас нет сомнений, что в этой части поддержка России полностью перекроет те возможные последствия, на наступление которых рассчитывают те, кто эти санкции вводит. Это выгодно и Российской Федерации — мы работаем на взаимовыгодных условиях», — подчеркнул Головченко.

Он добавил, что Россия тоже подвергается санкционному давлению, «в противодействии которому уже наработан богатый опыт».