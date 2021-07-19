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ЕАБР ухудшил прогноз по инфляции в Беларуси

19.07.2021 14:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евразийский банк развития в еженедельном обзоре экономик ЕАЭС прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого значения.

 

В ЕАБР напомнили, что Национальный банк Беларуси принял решение повысить 21 июля ставку рефинансирования на 0,75 процентного пункта до 9,25%.

«Денежно-кредитные условия ужесточаются на фоне значительного превышения инфляцией целевого ориентира (9,9% год к году в июне — при цели не более 5% по году) и роста инфляционных ожиданий, — отмечается в обзоре. — Нацбанк ожидает годовую инфляцию около 9% по итогам года, что близко к базовому прогнозу ЕАБР — 8,7%. Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность. ЕАБР допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году, вплоть до 10% (и даже выше при определенных условиях), если реализуются инфляционные риски и годовая инфляция закрепится вблизи 10%».

Эксперты замечают, что рост ВВП Беларуси замедлился примерно до 3,8% год к году в июне с более чем 5% в мае (расчет ЕАБР) и по итогам полугодия составил 3,3% год к году.

«При этом изменение ВВП за месяц с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР около 0% в мае и июне. Это может свидетельствовать о завершении процесса восстановления экономической активности. В связи с этим ЕАБР сохраняет ожидания замедления роста белорусской экономики во втором полугодии», — говорится в обзоре.

Как сообщалось, потребительские цены в Беларуси в июне по сравнению с маем 2021 года выросли на 0,7%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 5,8%. В годовом измерении инфляция в июне составила 9,9% (в мае — 9,4%). В июне по отношению к маю цены на продовольственные товары выросли на 0,5% (с начала года — на 6%, за последние 12 месяцев — на 9,1%), на непродовольственные — на 0,7% (6,3 и 11,6%), на услуги — на 0,9% (5,1 и 9,3%).

Ранее сообщалось, что на территории бывшего СССР лишь Грузия, Кыргызстан и Украина обгоняют Беларусь по росту цен.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Евразийский банк развития в еженедельном обзоре экономик ЕАЭС прогнозирует годовую инфляцию в Беларуси на уровне 10% и повышение ставки рефинансирования до этого...
 
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