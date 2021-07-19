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Мацукевич: Главный смысл всех усилий — остановить каток репрессий в Беларуси

19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик – о том, какой должна быть подлинная международная изоляция режима Лукашенко.

Визит Светланы Тихановской  в США — это, конечно, само по себе событие значимое. Потому что для белорусских властей это сегодня уже что-то недостижимое. У нас завязывались контакты, и даже госсекретарь Помпео прилетал, но фальсификацией выборов и насилием все усилия были сведены к нулю, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик Центра новых идей и бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич.

Мацукевич: Главный смысл всех усилий — остановить каток репрессий в Беларуси

Фото dw.com

Он считает, что результат визита можно будет оценить после: исходя из уровня встреч и практических договоренностей.

Аналитик выделил конкретные задачи, которые сегодня могли бы помочь разрешению кризиса в Беларуси.

— Прежде всего, координация действий. В моем понимании, США — это та страна, которая могла бы на себя взять координацию международных усилий всего западного мира и союзников.

Далее более взвешенная санкционная политика, то есть давление только на чувствительные для режима места. Третье: создание настоящей международной коалиции, которая бы обеспечила действительно единую политику, единый подход и изоляцию этого режима. Здесь речь, в первую очередь, идет о создании подлинной международной изоляции, когда Лукашенко, его режим и сотрудничество с ним в любом уголке мира будет нон-грата – нежелательным.

Далее, системная работа с третьими странами, которые на сегодняшний день оказывают политическую поддержку режиму, взаимодействуя с ним. Это, прежде всего, пространство СНГ, Китай, Турция — там сегодня белорусские власти считаются легитимными, с ними ведётся политический диалог. У США есть ресурсы, чтобы, условно говоря, убедить, по крайней мере, часть этих стран в необходимости дистанции от контактов с официальным Минском, — уверен собеседник «Салідарнасці».

Мацукевич полагает, что также одним из ключевых пунктов в повестке разрешения белорусского кризиса должны значиться переговоры с режимом, которые в любом случае неизбежны. 

— Координация — это формулирование достижимых и реалистичных целей, выработка стратегии и общей линии поведения на ее основании, это и давление, и дипломатия. Санкции уже реальность, но их влияние должно быть чувствительным для режима. Пока же они напоминают «ковровые бомбардировки», бьющие по всем, кроме тех, на кого действительно направлены.  

Роль дипломатии — правильный диалог с режимом, который неизбежен. Для этого должна быть выработана дорожная карта взаимных шагов. Режим должен понимать цену упорства и цену уступок и шагов навстречу.

Главный смысл всех усилий сейчас — остановить каток репрессий, который идет в Беларуси, прекратить насилие и освободить из тюрем людей, которые страдают совершенно ни за что, — подытожил аналитик.

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