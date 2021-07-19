Осудили 11 участников чатов «радикальной направленности»

Источник материала: Салiдарнасць

В Минске 19 июля вынесли приговор 11 мужчинам, которых обвинили в участии в телеграм-чатах «радикального направления», сообщает правозащитный центр «Вясна».





В показаниях фигурируют несколько чатов: в частности, «ОГСБ», «Подработка Минск», «100», «101». Обвиняемым вменили намерение повредить или уничтожить три «Табакерки»: именно это, по версии обвинения, они хотели сделать 29 сентября, когда задержали основную часть участников чата.

В ходе следствия обвиняемые не раз заявляли об избиениях и пытках, которым они подверглись. Так, Евгения Пропольского задержали, когда он выходил из общежития на встречу с девушкой. При задержании у него нашли электрошокер, который он носил для самозащиты.

«Меня заставляли писать чистосердечное признание на имя начальника УСК, — рассказал он. — Мне угрожали, пытали — били моим электрошокером. Добровольно я не писал заявление. Потом у меня проблемы со здоровьем были: было плохо, кружилась голова, была отбита нога».

«Когда нас „принимали“, нас жестко избивали всю ночь, — рассказал единственный оставшийся на свободе и покинувший Беларусь фигурант дела Давид Слащев. — Когда нас задержали и затолкали в бусик, то говорили, что все „поедем“ на 16 лет и начали жестко избивать — „выбивать показания“, так сказать. Били по голове ногами, дубинками, руками… Просто топтались везде. Когда привезли в РУВД Первомайского района, то по кабинетам тоже дубасили. Единственное, если кто-то начинал плакать или ссылался на какие-то проблемы со здоровьем, то их не трогали».

Судья Дмитрий Остапенко признал 11 мужчин виновными. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима.

Пять лет колонии усиленного режима (ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 293 УК Беларуси — приготовление к участию в массовых беспорядках) получили:

23-летний Артем Косаковский;

37-летний Дмитрий Ластовский;

31-летний Дмитрий Жебуртович;

Восемь лет колонии усиленного режима (ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 293 — приготовление к участию в массовых беспорядках и ч.1 ст. 13 ч.3 ст. 218 УК Беларуси — приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества организованной группой) получили:

40-летний Павел Недбайло;

33-летний Ростислав Стефанович;

26-летний Евгений Пропольский;

23-летний Александр Резник;

48-летний Сергей Плонис;

20-летний Артем Мицук;

Аляксандр Юрчик;

Девять лет колонии усиленного режима (ч.1 ст. 13 ч.2 ст. 293 — приготовление к участию в массовых беспорядках; ч.1 ст. 13 ч.3 ст. 218 — приготовление к умышленному уничтожению либо повреждению имущества организованной группой; ч.2 ст. 295 УК Беларуси — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ) получил:

39-летний Юрий Белько.

Именно такие наказания запрашивало обвинение. Во время оглашения приговоров с узников не сняли наручники. Несколько из них, а также некоторые слушатели в зале выкрикнули «Жыве Беларусь!».