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Прогноз ЕАБР: инфляция к концу года закрепится на уровне 10%

19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию по итогам года около 10% и допускает повышение ставки рефинансирования до такого же размера. Это скажется на потребительской и инвестиционной активности, говорится в анализе ЕАБР.

Об этом пишет Zerkalo.io.

Евразийский банк развития допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году до 10% и, возможно, даже выше в случае, если реализуются инфляционные риски. Таковыми ЕАБР ранее оценивал как существенные, в том числе из-за неопределенности последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании. Годовая инфляция, по его прогнозу, закрепится вблизи 10%.

С 21 июля Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых, тем самым ужесточая денежно-кредитную политику на фоне значительного превышения прогнозного показателя по инфляции и роста инфляционных ожиданий.

Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность, отмечает ЕАБР.

Напомним, Нацбанк изменил годовой прогноз по инфляции. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%.

 
 
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Ранее Нацбанк изменил годовой прогноз по инфляции.
 
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