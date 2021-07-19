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Прогноз ЕАБР: инфляция к концу года закрепится на уровне 10%
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Евразийский банк развития прогнозирует инфляцию по итогам года около 10% и допускает повышение ставки рефинансирования до такого же размера. Это скажется на потребительской и инвестиционной активности, говорится в анализе ЕАБР.
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Евразийский банк развития допускает дальнейшее повышение ставки рефинансирования в этом году до 10% и, возможно, даже выше в случае, если реализуются инфляционные риски. Таковыми ЕАБР ранее оценивал как существенные, в том числе из-за неопределенности последствий ограничительных мер США, ЕС и Великобритании. Годовая инфляция, по его прогнозу, закрепится вблизи 10%.
С 21 июля Нацбанк повышает ставку рефинансирования до 9,25% годовых, тем самым ужесточая денежно-кредитную политику на фоне значительного превышения прогнозного показателя по инфляции и роста инфляционных ожиданий.
Повышение ставки наряду с увеличением расчетных величин стандартного риска окажет сдерживающее воздействие на потребительскую и инвестиционную активность, отмечает ЕАБР.
Напомним, Нацбанк изменил годовой прогноз по инфляции. В декабре 2021 года годовой прирост потребительских цен оценивается вблизи 9%.
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Ранее Нацбанк изменил годовой прогноз по инфляции.
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