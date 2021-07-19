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На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

19.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя отмены таких пропусков, сотни жителей вышли на улицы Никосии.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

Речь идет о документах, подтверждающих отсутствие COVID-19. Только с ними по новым правилам можно попасть в общественные заведения, транспорт и другие госучреждения. Среди прочего демонстранты требовали не вводить обязательную вакцинацию.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

Поначалу мирный митинг в итоге завершился столкновениями с полицией. Активисты ворвались в офис телекомпании «Сигма», подожгли несколько автомобилей и устроили настоящий погром. Произошедшее резко осудил президент страны.

На Кипре беспорядки и столкновения. Митингующие просят не вводить обязательную вакцинацию

Глава республики заявил, что это нападение – удар по демократии и верховенству закона, а также пообещал, что государство отплатит нарушителям. В результате беспорядков пострадали шесть правоохранителей. Задержаны четыре человека.

 
 
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Новости Кипра. Массовая акция против антиковидных сертификатов на Кипре вылилась в беспорядки и столкновения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя...
 
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