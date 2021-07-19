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За неделю в Беларуси утонули 38 человек, в их числе 6 детей

19.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 38 человек, в том числе шестеро детей, утонули в Беларуси за минувшую неделю – информация ОСВОД. Спасены 43 человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За неделю в Беларуси утонули 38 человек, в их числе 6 детей

Несчастные случаи происходят практически ежедневно. Только за выходные – шесть смертей. В 2021 году на водоемах чаще гибнут дети. Жаркая погода тянет к воде и нередко большими компаниями ребята отдыхают без сопровождения взрослых.

За неделю в Беларуси утонули 38 человек, в их числе 6 детей

Спасатели призывают родителей не оставлять без присмотра своих чад и соблюдать элементарные правила личной безопасности. Не купаться на необорудованных пляжах, не прыгать с обрывов, избегать переохлаждения. Запретом должно стать купание в нетрезвом виде.

 
 
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Новости Беларуси. 38 человек, в том числе шестеро детей, утонули в Беларуси за минувшую неделю – информация ОСВОД. Спасены 43 человека, сообщили в программе Новости...
 
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