В Швеции разрабатывают электросамолет с запасом хода в 400 километров

Источник материала: АФН

Шведский стартап Heart Aerospace разрабатывает полностью электрический самолет для осуществления непродолжительных перелетов. Об этом сообщает New Atlas.

Самолет будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. В компании утверждают, что сначала максимальный запас хода составит 400 километров, однако со временем он будет увеличен.

Представители Heart Aerospace уверяют, что их электрический двигатель в 20 раз дешевле, чем двигатель традиционного пассажирского самолета. А расходы на его содержание в 100 раз ниже затрат традиционных двигателей.

Транспортное средство разрабатывается с возможностью использовать взлетно-посадочные полосы до 750 метров.

Компания заявляет, что электрический самолет может быть пригоден к коротким рейсам над горной местностью или между островами, где путешествия автомобильным транспортом будут нецелесообразными.

Heart Aerospace рассчитывает доработать проект своего самолета ES-19 к 2023 году и совершить свой первый тестовый полет в первом квартале 2024 года. Компания также надеется, что самолет получит сертификацию в 2026 году, что позволит ему вступить в эксплуатацию в последнем квартале того же года.