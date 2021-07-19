ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Швеции разрабатывают электросамолет с запасом хода в 400 километров

19.07.2021 15:05 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Шведский стартап Heart Aerospace разрабатывает полностью электрический самолет для осуществления непродолжительных перелетов. Об этом сообщает New Atlas.

Самолет будет рассчитан на перевозку 19 пассажиров. В компании утверждают, что сначала максимальный запас хода составит 400 километров, однако со временем он будет увеличен.

Представители Heart Aerospace уверяют, что их электрический двигатель в 20 раз дешевле, чем двигатель традиционного пассажирского самолета. А расходы на его содержание в 100 раз ниже затрат традиционных двигателей.

Транспортное средство разрабатывается с возможностью использовать взлетно-посадочные полосы до 750 метров.

Компания заявляет, что электрический самолет может быть пригоден к коротким рейсам над горной местностью или между островами, где путешествия автомобильным транспортом будут нецелесообразными.

Heart Aerospace рассчитывает доработать проект своего самолета ES-19 к 2023 году и совершить свой первый тестовый полет в первом квартале 2024 года. Компания также надеется, что самолет получит сертификацию в 2026 году, что позволит ему вступить в эксплуатацию в последнем квартале того же года.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шведский стартап Heart Aerospace разрабатывает полностью электрический самолет для осуществления непродолжительных перелетов. Об этом сообщает New Atlas.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мацукевич: Главный смысл всех усилий — остановить каток репрессий в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by