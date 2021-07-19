Девять лет строгого режима за... переписку в чатах. Убийцам дают меньше...

Дмитрий Остапенко вынес приговоры десяти политзаключенным, которых признали виновными по статьям 218, 293, 295 Уголовного кодекса, лишение свободы. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима, сообщает " Вясна ". 19 июля 2021 года судьявынес приговоры десяти политзаключенным, которых признали виновными по статьям 218, 293, 295 Уголовного кодекса, лишение свободы. Их лишили свободы на срок от пяти до девяти лет в колонии усиленного режима, сообщает "".





Пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(согласно ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 УК)





23-летнему оптику Артему Косаковскому

37-летнему Дмитрию Ластовскому

31-летнему Дмитрию Жебуртовичу





Восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить им пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет)





40-летнему строителю Павлу Недбайло

33-летнему архитектору, дизайнеру Ростиславу Стефановичу

26-летнему сварщику Евгению Пропольскому

23-летнему Александру Резнику

48-летнему системному администратору Сергею Плонису

20-летнему Артему Мицуку

Александру Юрчику (не является политзаключенным)





Девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить ему пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет, по ч. 2 ст. 295 — пять лет без штрафа):





38-летнему инженеру ПВО, менеджеру Юрию Белько





Именно такие наказания запрашивал старший помощник прокурора Ленинского района Александр Романович.





Во время оглашения приговоров с узников не сняли наручники. Несколько из них, а также некоторые слушатели в зале выкрикнули "Жыве Беларусь!"





Как рассматривали дело?





Несколько политзаключенных заявили о пытках во время задержания или написаний «чистосердечных признаний».





Всех их обвинили в участии в участии в телеграм-чате «радикального направления». В показаниях фигурируют несколько чатов – в частности, «ОГСБ», «Подработка Минск», «100», «101».





Кроме этого – в намерении повредить или уничтожить три «Табакерки»: именно это, по версии обвинения, они хотели сделать 29 сентября, когда задержали основную часть участников чата.