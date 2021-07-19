﻿ Силовики пришли в редакцию "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Силовики пришли в редакцию "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно

19.07.2021 15:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Силовики пришли в редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно.



В редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно пришли силовики, сообщает БАЖ.

Сотрудницы издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь. Свидетели сообщают, что в редакции люди в штатском.

Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики пришли в редакцию негосударственной "Рэгіянальнай газеты" в Молодечно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 160 жителей числятся пропавшими без вести. В Западной Европе устраняют разрушительные последствия наводнений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by