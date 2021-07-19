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В Мадриде в метро мужчина ударил медика в ответ на просьбу надеть защитную маску. Ведётся расследование

19.07.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Скандальный инцидент произошел в метро испанского Мадрида. Неизвестный мужчина ударил медика в ответ на просьбу надеть защитную маску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мадриде в метро мужчина ударил медика в ответ на просьбу надеть защитную маску. Ведётся расследование

Удар был настолько сильным, что пострадавший в итоге лишился глаза. После нападения COVID-диссидент пожелал медику смерти и вышел из вагона. По предварительным данным, в его руках был некий острый предмет. Сейчас мужчину разыскивает полиция. Пострадавший медработник из-за серьезной травмы теперь рискует остаться без работы. Ведется расследование.

 
 
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Новости Испании. Скандальный инцидент произошел в метро испанского Мадрида. Неизвестный мужчина ударил медика в ответ на просьбу надеть защитную маску, сообщили в...
 
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