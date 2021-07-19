Источник материала: UDF

"Вясна"

Пять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

Восемь лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

Девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима присудили:

Как рассматривали дело?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девять лет строгого режима за... переписку в чатах. Убийцам дают меньше... Десятерых политзаключенных осудили по делу участников чата.

(согласно ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 УК)23-летнему оптику37-летнему31-летнему(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить им пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет)40-летнему строителю33-летнему архитектору, дизайнеру26-летнему сварщику23-летнему48-летнему системному администратору20-летнему(не является политзаключенным)(путем частичного сложения наказаний: по ч. 1 ст. 13 Уголовного кодекса и ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса прокурор попросил назначить ему пять лет, по ч. 1 ст. 13 и ч. 3 ст. 218 — семь лет, по ч. 2 ст. 295 — пять лет без штрафа):38-летнему инженеру ПВО, менеджеруИменно такие наказания запрашивал старший помощник прокурора Ленинского района Александр Романович.Во время оглашения приговоров с узников не сняли наручники. Несколько из них, а также некоторые слушатели в зале выкрикнули "Жыве Беларусь!"Несколько политзаключенных заявили о пытках во время задержания или написаний «чистосердечных признаний».Всех их обвинили в участии в участии в телеграм-чате «радикального направления». В показаниях фигурируют несколько чатов – в частности, «ОГСБ», «Подработка Минск», «100», «101».Кроме этого – в намерении повредить или уничтожить три «Табакерки»: именно это, по версии обвинения, они хотели сделать 29 сентября, когда задержали основную часть участников чата.