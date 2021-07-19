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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли в редакцию «Региональной газеты» в Молодечно Главного редактора газеты с женой забрали на допрос.

Сотрудники изданияне выходят на связь. Свидетели сообщают, что в редакции люди в гражданском.Также утром силовики приходили к главному редакторудомой. Его вместе с женой забрали на допрос.