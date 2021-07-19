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Силовики пришли в редакцию «Региональной газеты» в Молодечно
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Сотрудники издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь. Свидетели сообщают, что в редакции люди в гражданском.
Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой забрали на допрос.
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Главного редактора газеты с женой забрали на допрос.
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