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Биржа: доллар ушел вверх, а евро опустился вниз

19.07.2021 15:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

 

Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:

  • доллар — 2,5359 белорусского рубля (   +0,0021 пункта);
  • российский рубль — 3,4102 белорусского рубля за 100 российских (-0,0069 пункта);
  • евро — 2,9875 белорусского рубля (-0,0044 пункта).

Следующие торги на БВФБ пройдут во вторник, 20 июля.

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.   Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:
 
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