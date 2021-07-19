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Биржа: доллар ушел вверх, а евро опустился вниз
Источник материала: Навiны
Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:
Следующие торги на БВФБ пройдут во вторник, 20 июля.
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Завершились очередные торги на Белорусской валютно-фондовой бирже. Три основные иностранные валюты показали следующие результаты:
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