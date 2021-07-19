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В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок

19.07.2021 15:43 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске в каркасном бассейне утонул ребенок. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель Могилевской областной организации ОСВОД Константин Иванов.

Трагедия произошла 18 июля. В каркасном бассейне, установленном во дворе частного домовладения, утонула девочка 2019 года рождения. В октябре ей бы исполнилось 2 года. "По данному факту сейчас проводится проверка", - отметил Константин Иванов.

16 июля в Климовичском районе около деревни Борисовичи в реке Сож утонули отец и сын - ребенку было 16 лет.

За неделю с 12 по 18 июля в Могилевской области 13 человек погибли на водоемах при различных обстоятельствах. Из них двое несовершеннолетних.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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Трагедия произошла 18 июля. В каркасном бассейне, установленном во дворе частного домовладения, утонула девочка 2019 года рождения. В октябре ей бы исполнилось 2 года.
 
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