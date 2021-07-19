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В Могилевском районе машина вылетела в мелиоративный канал - пострадали 4 человека
Источник материала: БелТА
19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в аварии пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
Сегодня около 9.20 вблизи агрогородка Полыковичи водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь по гравийной дороге, не справился с управлением, автомобиль оказался в мелиоративном канале.
В ДТП пострадали водитель и три пассажира - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. С травмами они доставлены в больницу.
Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-
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Сегодня около 9.20 вблизи агрогородка Полыковичи водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь по гравийной дороге, не справился с управлением, автомобиль оказался в...
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