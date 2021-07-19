ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилевском районе машина вылетела в мелиоративный канал - пострадали 4 человека

19.07.2021 15:43 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

19 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилевском районе в аварии пострадали четыре человека. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Сегодня около 9.20 вблизи агрогородка Полыковичи водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь по гравийной дороге, не справился с управлением, автомобиль оказался в мелиоративном канале.

В ДТП пострадали водитель и три пассажира - молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет. С травмами они доставлены в больницу.

Проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня около 9.20 вблизи агрогородка Полыковичи водитель автомобиля Mazda 626, двигаясь по гравийной дороге, не справился с управлением, автомобиль оказался в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Лукашэнка павінен усьвядоміць цану рэпрэсій». Аналітык Шрайбман расказаў, што можа спыніць гвалт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by