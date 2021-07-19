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Арестованы счета ПЕН-центра и "Имен"
Источник материала: Партизан
Сегодня стало известно, что на банковский счет белорусского ПЕН-центра наложен арест.
Счет арестован на основании решения Следственного комитета от 13 июля.
Также СК наложил арест на счета платформы «Имена», помощь благотворительным проектам приостановлена. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбуке создательница проекта Екатерина Синюк.
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Сегодня стало известно, что на банковский счет белорусского ПЕН-центра наложен арест.
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