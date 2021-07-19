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Не к чему придраться? Стало известно, в чем на этот раз подозревают главреда НН
Источник материала: Партизан
Следователь сообщил родственникам Егора Мартиновича, что тот задержан на трое суток как подозреваемый по арт. 216 УК.
Предыдущий раз его задерживали на 10 суток по ст. 342, меру содержания не избирали, обвинение не предъявляли, но и не освободили.
На этот раз Егора Мартиновича подозревают в "нанесении имущественного вреда без признаков разворовывания" (ч. 2 ст.). 216 УК, карается" химией " или колонией на срок до 5 лет). Кому нанесен ущерб, родственники не знают.
По такой же статье в изоляторе сейчас держат и руководителя отдела рекламы и маркетинга Андрея Скурко, сообщают его родственники. Также за решеткой находится главный редактор» нашей истории " Андрей Дынько. Одиннадцатый день нашенивцы находятся в невыносимых условиях в изоляторе на Окрестина. Правозащитники признали их политзаключенными.
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Следователь сообщил родственникам Егора Мартиновича, что тот задержан на трое суток как подозреваемый по арт. 216 УК.
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