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Задержанный 16 июля экс-подполковник запаса Шпак оказался в СИЗО КГБ

19.07.2021 15:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подполковник запаса Сергей Шпак, задержанный во время волны обысков 16 июля, Об этом сообщила в Фейсбуке его родственница, ученый Татьяна Водолажская.

Сергей Шпак участвовал в видеообращении офицеров запаса к белорусским военным с призывом задуматься над происходящим в Беларуси. 

Согласно указу Лукашенко, он, как еще восемь десятков офицеров, был лишен воинского звания. У Шпака была выслуга 28 лет.

"В пятницу в квартиру пришли с обыском, а потом позвали "поговорить". И он пропал. Сегодня узнали, что он в "Американке". Обвинения пока нет... У Сергея четверо детей, двое несовершеннолетних", — пишет Водолажская.
 
 
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Подполковник запаса Сергей Шпак, задержанный во время волны обысков 16 июля, Об этом сообщила в Фейсбуке его родственница, ученый Татьяна Водолажская.
 
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