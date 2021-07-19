"Голливудская история любви". Кто такие Влад и Нина Лабковичи, которых держат в СИЗО

Наша ніва рассказывает про их семью. рассказывает про их семью.





Владу Лабковичу 42 года, он минчанин. Вырос на улице Маяковского. Говорят, что свой характер парень закалял не только в школе, но и на улице. Владу приходилось в детстве участвовать в дворовых разборках, так что испугать его не так просто.





"Мне кажется, что с тех пор он как раз и вынес понятия чести, достоинства, а также ответственности за то сообщество, которое он представляет», — говорит один из друзей Владимира.





Отец Влада родом со Случчины, работает индивидуальным предпринимателем, мама приехала в Беларусь из Краснодарского края России, по профессии она инженер. Есть младший брат, который в свое время учился в коласовском лицее.





К общественной жизни Влад пришел рано. Журналист Александр Томкович описывал случай, когда будучи 12-летним подростком Лабкович вместе с друзьями во время путча ГКЧП записали передачу Радио «Свобода», где осуждался путч, переписали на бумагу и тридцать экземпляров расклеили на столбах. Такой вот был первый опыт политической активности.





В Партию БНФ парень пришел на следующий день после митинга у Оперного театра 19 октября 1996 года, когда оппозиция протестовала против Первого Всебелорусского собрания, которое организовывал Лукашенко.





Был в молодежной фракции БНФ, которая существовала до "Маладога фронта". Возглавлял Свислочский совет фракции. Соратники говорят, что этот совет среди прочих отмечался наиболее дружескими отношениями.





В партии он остается по сей день. Вообще знакомые Лабковича среди главных его черт отмечают как раз лояльность к тем структурам, в которые он входит. В Партии БНФ его заметила бывший депутат Верховного Совета Галина Семдянова, именно она предложила привлекать Лобковича в более узкие обсуждения.





Фактически очень быстро Влад вошел в список тех лиц, которые определяли деятельность структуры. Долгое время Лабкович был ответственным секретарем управления. "У Влада существует политическое мышление, если бы в стране появилась настоящая политика, то он мог бы сделать хорошую карьеру", - говорят друзья.





Владимир поработал немного юристом в частной фирме, но все же сделал выбор в пользу общественной деятельности. Сначала он приходит работать юристом в БНФ, а через год на работу его приглашает "Весна". В команде весновцев Лабкович находится уже двадцать лет.





"Сказал, что о благополучии подумает после того, как разберется с проблемами в стране. К сожалению, это все затянулось", - говорят про Лабковича.





У Лабковича получалось совмещать правозащитную деятельность с политической. В 2005 году он был среди организаторов конгресса демократических сил, на котором единым кандидатом от оппозиции был Александр Милинкевич. Потом в команде Милинкевича Лабкович работал юристом.





За время работы правозащитником Лабковичу неоднократно приходилось ездить с миссиями наблюдения за выборами в разные страны. Причем Влад стремился не в Европу, где все предсказуемо, а в те страны, где за демократию еще приходилось бороться, — Украину, Азербайджан, Среднюю Азию.





Во время одного из таких путешествий он и нашел жену.





С Ниной Дерябиной из Казахстана они работали вместе в Харьковской области Украины в 2004 году. Там и родилась Любовь. Сам Лабкович говорил, что его история любви похожа на голливудскую: как только встретились, поняли, что не могут друг без друга.





Первый раз Нина просто приехала в гости к Владу в Минск , а второй раз перебралась окончательно. Сам Влад же не может посетить родину жену, так как еще в 2005 году его депортировали из Казахстана с запретом на въезд.





Известно, что сначала Нина не знала белорусского языка, но за время жизни в Беларуси хорошо выучила его. В семье говорят по-белорусски. У пары трое детей: старшая девочка, а также два мальчика-близнеца, все они школьники. После того как родителей арестовали, они у бабушки и дедушки.





Важно подчеркнуть, что Нина не имела отношения к правозащитной деятельности. Она является директором объединения инвесторов Angels Band. Поэтому ее пребывание за решеткой вообще непонятно.





Хобби Лабковича - это история. Он увлекается Древним Римом, может с легкостью перечислить всех императоров. Также интересуется историей Второй мировой войны.





Какие главные черты Лабковича?





"Он очень умный, но помимо всего еще быстро думает. Влад основательный, просчитывает все намного шагов вперед, а также склонен к системной работе. Он дорожит собственной репутацией, а также имеет обостренное чувство справедливости, но это свойственно всем правозащитникам", - говорит его друг.