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Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

19.07.2021 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

Дымом окутаны 60 населенных пунктов. В ликвидации стихии задействованы более 2 000 человек, сотни единиц спецтехники, а также авиация. Усугубляют ситуацию погодные условия: жара и сильный ветер.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

В США тем временем полыхает 13 штатов. Огнем охвачено более 470 000 гектаров леса. Самая сложная обстановка в Орегоне.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

В регионе уничтожены около 70 домов. Эвакуированы порядка 2 000 жителей. Пламя распространилось на территории, сопоставимой по площади с Лос-Анджелесом. Борьбу с возгораниями ведут около 20 000 пожарных. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

 
 
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Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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