Силовики пришли в редакцию «Рэгіянальнай газеты» в Молодечно

Силовики пришли в редакцию негосударственной «Рэгіянальнай газеты» в Молодечно, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.



Региональная газета / Facebook.com​

Отмечается, что сотрудницы издания Зоя Хруцкая и Анастасия Уткина не выходят на связь, а очевидцы сообщают о людях в штатском в редакции.

«Также утром силовики приходили к главному редактору Александру Манцевичу домой. Его вместе с женой увезли на допрос», — пишет БАЖ.

По подсчетам организации, за последние 10 дней в редакциях и квартирах представителей СМИ проведено 63 обыска, с начала года — 107.

Под стражей на 18 июля находились 33 сотрудника масс-медиа (не считая административных работников — 22), в том числе портала TUT.by, сайтов NN.by, by.Tribuna.com, Svaboda.org, «Белсата». Последние на этот момент задержания журналистов произошли в минувшую пятницу, 16 июля (Олег Груздилович и Алесь Дащинский из белорусской службы «Радио Свобода», бывшая сотрудница этого СМИ Инесса Студинская, Игорь Ильяш и Анна Голёта с телеканала «Белсат»).

За последние дни как минимум две региональные редакции переехали за рубеж.