Как сложилась судьба победителей «Славянского базара»

В этом году гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск» в рамках фестиваля «Славянский базар» жюри присудило Рухии — певице из Казахстана.

Naviny.by вспомнили имена участников из постсоветских стран — победителей предыдущих фестивалей и узнали, как сложилась их творческая судьба после победы на этом музыкальном конкурсе.

Первый победитель стал заслуженным артистом

Бренд «Славянский базар» известен с 1992 года. На дебютном фестивале гран-при не вручался, а первую премию получил украинский певец Олекса Берест.



1992 год. Фото fest-sbv.by

После этого успеха карьера певца пошла в гору и в 1999 году он был удостоен звания заслуженного артиста Украины. В 2000-е годы упоминаний в прессе о певце крайне мало. Известно, что иногда его приглашают в жюри музыкальных конкурсов в Украине.

Кстати, на самом первом «Славянском базаре» второй премии были удостоены Инна Афанасьева и Андрей Хлестов. Да-да, именно Андрей!

Ярко взошедшие звезды

Впервые гран-при на «Славянском базаре» вручили в 1993 году, и получила его 29-летняя украинская певица Таисия Повалий. Это была ее уже не первая награда на песенных конкурсах. Повалий и сегодня востребованная артистка. Частый гость на «Славянском базаре» и других концертах в нашей стране, включая частные приглашения.

С 2012 по 2014 года певица была депутатом Верховной Рады Украины, однако такого успеха как пение это ей не принесло.

На «Славянском базаре» в 1996 году гран-при была удостоена Руслана Лыжичко. Для нее витебский конкурс стал хорошим стартом в карьере. В 2004 году она выиграла «Евровидение», а композиция Wild Dances стала международным хитом и звучит до сих пор. Выступает с концертами, участвует в музыкальных шоу, совладелица рекламно-продюсерского агентства.

В 2001 году гран-при в Витебске взяла Теона Дольникова из России. Теона больше всего выступала в мюзиклах. Лауреат молодежной премии «Триумф» и обладательница театральной премии «Золотая маска». Пишет музыку для кино и снимается в фильмах, участвует в различных шоу, иногда выступает с концертами.

Первым белорусом, получившим гран-при в Витебске, стал Максим Сапотьков, позже начавший выступать под псевдонимом Макс Лоренс. Вскоре после победы на фестивале в 2003 году Макса пригласил его земляк Серёга (Сергей Пархоменко) на бэк-вокал. А кроме того Макс писал музыку, тексты, делал аранжировки для проекта Серёга.

Через семь лет занялся сольной карьерой, которая неплохо складывалась в России. Иногда выступал в Беларуси. В 2009 году стал лауреатом конкурса «Новая волна». Макс Лоренс сотрудничает со многими артистами, в том числе с Бьянкой, Дидюлей, Станиславом Сацура. Записал несколько альбомов, снял более десяти клипов, последний — в марте нынешнего года.

В 2004 году гран-при также достался исполнителю из Беларуси — Петру Елфимову. Несомненно, один з лучших голосов Беларуси, который может спеть оперную арию, джаз-роковую композицию и эстрадную песню. Петр Елфимов возродил традицию публично сдавать экзамен по окончанию магистратуры Академии музыки.

В 2009 году представлял Беларусь на «Евровидении», но в финал не вышел. Плюс ко всему участие в этом конкурсе не обошлось без скандалов, и на какое-то время Петр потерял приглашения на концерты. Со временем все нормализовалось. Однако Елфимову уже было мало места в Беларуси, и несколько лет артист живет на две страны. В Москве у него успешно складывается концертная деятельность, он участвует в различных телепроектах, а также занимается педагогической деятельностью. Иногда выступает в Беларуси.

В 2005 году обладательницей гран-при в Витебске стала Полина Смолова. Через год она отправилась на «Евровидение», однако в финал не прошла. Но Полину запомнили благодаря сценическому костюму, который сейчас называют «поющими трусами». Следующий год оказался успешнее — Смолова заняла 4-е место на конкурсе «Новая волна». А еще через год переехала в Москву, открыв там продюсерский центр и школу вокала «Голос».

В 2011-м гран-при получила Алена Ланская. Через год она собралась на «Евровидение» и даже выиграла национальный отбор, но разразился скандал — оказалось, что Ланской дописали голосов. Но еще через год мечта все же осуществилась — Ланская поехала на «Евровидение» и даже вышла в финал, заняв в итоге 16-е место. Ланская — единственная белорусская певица, удостоенная звания заслуженной артистки за победу на «Славянском базаре».

Долгое время Алена Ланская была артисткой продюсерского центра «Спамаш», входившего в бизнес-империю Александра Шакутина. Но несколько лет назад артистка покинула «Спамаш». Активно выступает, осуществила еще одну мечту — стать телеведущей.

Гран-при фестиваля в 2015 году получил представитель Казахстана Димаш Кудайберген. Победа в Витебске открыла для молодого певца с уникальным голосом много дверей. Димаш начал активно выступать, участвовать в различных конкурсах и шоу. Особую популярность получил в Китае, где в 2017 году был удостоен национальной премии в номинации «Лучший азиатский певец».

В этом году Димаш также приезжал в Витебск, но уже как член жюри. В апреле следующего года запланирован большой сольный концерт Димаша на «Минск-Арене» (должен был состояться в этом году, но перенесен из-за пандемии).

Куда, куда вы удалились?

В 2006 году гран-при фестиваля была удостоена россиянка Оксана Богословская. Победа была с привкусом скандала: Богословская — солистка театра Льва Лещенко, а он в тот год возглавлял жюри фестиваля.

Оксана Богословская продолжает выступать, но большой известности не имеет. В этом смысле более успешен обладатель второй премии тоже россиянин Алексей Гомон.

В 2007 году гран-при уехал в Украину с 17-летней Натальей Краснянской. И даже спустя четырнадцать лет победа в Витебске осталась самым большим творческим достижением певицы.

В 2009 году гран-при достался россиянину Дмитрию Даниленко. Артист продолжает выступать, но широкой публике не известен. А вторую премию в том году получил белорус Андрей Колосов. Любопытно, что Колосов и Даниленко — уроженцы Гомеля. Только Даниленко переехал в Россию и красный паспорт получил практически перед конкуром.

Казус Гросса

И еще один птенец продюсерского центра «Спамаш» Алексей Гросс получил гран-при в Витебске в 2016 году. И в том же году ушел из продюсерского центра.

Алексей оставался востребованным артистом, успешно выступал. Приглашения на концерты закончились после того, как в прошлом году Гросс высказал свое мнение по поводу общественно-политической ситуации в стране. Вскоре его отчислили с четвертого курса Университета культуры. Версия вуза: отчислили из-за задолженностей, неуспеваемости. Версия Алексея: задолженности были всегда из-за концертной деятельности, но удавалось договариваться, чтобы сдать экзамены позже.

В интервью после отчисления из вуза Алексей говорил, что намерен продолжить карьеру певца, но в крайнем случае можно и «шаурму крутить». Пока Алексей не заявляет о себе в публичном пространстве.

Время покажет…

Пока рано судить о том, как сложится судьба недавних победителей. Прошло мало времени, и пандемия COVID-19 внесла не лучшие коррективы в творческие планы.

В 2019 году гран-при уехал в Казахстан вместе с Адильханом Макином. Парень три года участвовал в национальном отборе на «Славянский базар». Кумир Адильхана — Димаш Кудайберген, молодой певец мечтает идти по его следам.

В прошлом году гран-при фестиваля достался минчанину Роману Волозневу. Он опытный конкурсант, еще с детских лет штурмовал отборочные туры на «Евровидение». На международном конкурсе «Детская Новая волна» стал лауреатом второй степени. Участвовал в российском «Голосе» и других телешоу. Сам пишет музыку.

Можно ли сказать, что гран-при «Славянского базара» — это хорошее подспорье в карьере артиста. Наверное, да. Как и любой другой конкурс, когда есть возможность показать себя, завести полезные знакомства. А дальше многое зависит от трудоспособности артиста, его менеджмента и всякого рода неосязаемых вещей.

Ведь так бывает, что вокальные данные средние, а любовь публики безграничная… Ну, или так, что карьера артистов, получивших первую, вторую или третью премии фестиваля складывается ярче, чем у обладателей гран-при. Например, в 2002 году Наталья Подольская получила лишь третью премию, а победил тогда югославский певец Зики.

Исполнители из каких стран выигрывали гран-при «Славянского базара» Беларусь 6 Югославия 4 Россия 3 Украина 3 Казахстан 3 Северная Македония 2 Израиль 1 Литва 1 Польша 1 Хорватия 1 Румыния 1 Мексика 1