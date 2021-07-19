В Белгазпромбанке новый руководитель

Источник материала: Myfin



фото: Myfin.by

Как сказано в сообщении, решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Андреевна Ермакова , которая до этого возглавляла банк, выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта.

Правление Белгазпромбанка «продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», отметили в банке.

Ирина Потапова. Фото: belgazprombank.by

Ирина Потапова работает в банковской системе с 1996 года, а в Белгазпромбанке с 2010 года:

2010 - 2016 – заместитель главного бухгалтера,

2017 – главный бухгалтер,

2017 - 2021 – заместитель председателя правления,

с 18.01.2021 - по настоящее время – первый заместитель председателя правления.