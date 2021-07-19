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В Белгазпромбанке новый руководитель
Источник материала: Myfin
Как сказано в сообщении, решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда
Андреевна
Правление Белгазпромбанка «продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», отметили в банке.
Ирина Потапова работает в банковской системе с 1996 года, а в Белгазпромбанке с 2010 года:
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