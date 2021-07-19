ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Белгазпромбанке новый руководитель

19.07.2021 16:09 — Разное | Myfin  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Myfin

В Белгазпромбанке новый руководитель
фото: Myfin.by

Как сказано в сообщении, решением совета директоров ОАО «Белгазпромбанк» Надежда Андреевна Ермакова, которая до этого возглавляла банк, выведена из состава правления банка в связи с истечением срока контракта.

Правление Белгазпромбанка «продолжит реализацию основных стратегических задач, направленных на дальнейшее укрепление позиций банка как ведущего финансово-кредитного учреждения страны», отметили в банке.

В Белгазпромбанке новый руководитель

Ирина Потапова. Фото: belgazprombank.by

Ирина Потапова работает в банковской системе с 1996 года, а в Белгазпромбанке с 2010 года:

  • 2010 - 2016 – заместитель главного бухгалтера,
  • 2017 – главный бухгалтер,
  • 2017 - 2021 – заместитель председателя правления,
  • с 18.01.2021 - по настоящее время – первый заместитель председателя правления.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 18 июля 2021 года исполнение обязанностей председателя правления Белгазпромбанка возложено на первого заместителя председателя правления Ирину Олеговну...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Результаты на соревнованиях – это так или иначе показатель того, что происходит в стране"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
19.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by