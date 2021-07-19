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Президентов Украины и Молдовы в Батуми встречают с бело-красно-белыми флагами
19.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Фото от читателя «Салідарнасці».
19 июля в Батуми начинается конференция «Европейский путь Грузии». На нее прибывают президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.
Накануне в Батуми прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
Читатель «Салідарнасці» прислал фото из Батуми.
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Фото от читателя «Салідарнасці».
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