Президентов Украины и Молдовы в Батуми встречают с бело-красно-белыми флагами

Источник материала: Салiдарнасць

Фото от читателя «Салідарнасці».

19 июля в Батуми начинается конференция «Европейский путь Грузии». На нее прибывают президенты Украины и Молдовы Владимир Зеленский и Майя Санду.

Накануне в Батуми прибыл глава Евросовета Шарль Мишель. Он уже провел переговоры с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.

Читатель «Салідарнасці» прислал фото из Батуми.



