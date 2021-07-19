|
Чайку поймали на видео в момент воровства кошачьего корма
Источник материала: ОНТ
Кэти Оксенхэм из Девона (Англия) на протяжении длительного времени замечала, что кто-то регулярно ворует еду у ее кошки Зигги. И вот, грабитель попался на камеру. Видео опубликовано на YouTube.
Сначала в исчезновении корма подозревали соседскую кошку. Она вполне могла проникнуть в дом через специальный лаз. Однако теперь четвероногая полностью оправдана.
Услышав подозрительный шум на кухне, Кэти включила камеру. И обнаружила чайку, которая трапезничала кормом из кошачьей миски. Заметив, что ее застукали, птица ретировалась. Женщина призналась, что чайка-вор ее поразила.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кэти Оксенхэм из Девона (Англия) на протяжении длительного времени замечала, что кто-то регулярно ворует еду у ее кошки Зигги. И вот, грабитель попался на камеру....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)