Чайку поймали на видео в момент воровства кошачьего корма

Источник материала: ОНТ

Кэти Оксенхэм из Девона (Англия) на протяжении длительного времени замечала, что кто-то регулярно ворует еду у ее кошки Зигги. И вот, грабитель попался на камеру. Видео опубликовано на YouTube.





Сначала в исчезновении корма подозревали соседскую кошку. Она вполне могла проникнуть в дом через специальный лаз. Однако теперь четвероногая полностью оправдана.

Услышав подозрительный шум на кухне, Кэти включила камеру. И обнаружила чайку, которая трапезничала кормом из кошачьей миски. Заметив, что ее застукали, птица ретировалась. Женщина призналась, что чайка-вор ее поразила.

Фото: pixabay

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