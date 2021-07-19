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Пес попытался поймать тако, но забыл открыть пасть (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Житель Сентенниала (Колорадо, США) решил угостить своего боксера по кличке Космо и бросил ему тако. Но пес забыл открыть пасть. Забавное видео опубликовано на YouTube.
Космо зачарованно наблюдает за летящим тако, следит глазами за вкусняшкой. Вот только еда так и не оказалась пойманной. В последний момент пес успел зажмуриться, чтобы угощение не попало в глаза.
Замедленная видеосъемка очень позабавила пользователей. «Он увидел овощи и сказал: "Не-а"», - отметил один из зрителей.
Фото: pixabay
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Житель Сентенниала (Колорадо, США) решил угостить своего боксера по кличке Космо и бросил ему тако. Но пес забыл открыть пасть. Забавное видео опубликовано на YouTube. ...
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