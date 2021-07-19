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В Минске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение

19.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждениеМинске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Кижеватова автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение. Об сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.


 

ДТП произошло 19 июля около 9:40. В результате машина получила механические повреждения, 43-летнего водителя доставили в медучреждение.

Предварительная причина аварии – плохое самочувствие мужчины.

 Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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Теги: Минск
 
 
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В Минске на улице Кижеватова автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение. Об сообщает УГАИ ГУВД...
 
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