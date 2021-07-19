|
В Минске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение
Источник материала: ОНТМинске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение" class="one-news__figure-img">
В Минске на улице Кижеватова автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение. Об
ДТП произошло 19 июля около 9:40. В результате машина получила механические повреждения, 43-летнего водителя доставили в медучреждение.
Предварительная причина аварии – плохое самочувствие мужчины.
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске на улице Кижеватова автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение. Об сообщает УГАИ ГУВД...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)