В Минске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение

Источник материала: ОНТ

Минске водителю стало плохо – машина протаранила металлическое ограждение" class="one-news__figure-img">

В Минске на улице Кижеватова автомобиль Volkswagen Passat выехал на полосу встречного движения и протаранил металлическое ограждение. Об сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.





ДТП произошло 19 июля около 9:40. В результате машина получила механические повреждения, 43-летнего водителя доставили в медучреждение.

Предварительная причина аварии – плохое самочувствие мужчины.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

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