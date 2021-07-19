Дефицит витамина D. Рубрика «Формула здоровья»

Источник материала: ОНТ

Тему нехватки витамина D в рубрике «Формула здоровья» в программе «Наше утро» на ОНТ затронул председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Лето – пора, когда можно с легкостью восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в организме, употребляя овощи, фрукты, принимая солнечные ванны.

Коварность нехватки витамина D заключается в отсутствии острых симптомов у детей и взрослых. Он регулирует обмен кальция и фосфора в крови, обеспечивает нервно-мышечную проводимость, функционирование иммунной системы на должном уровне, деление клеток. Вот почему так важно поддерживать баланс витамина D на должном уровне. Однако в условиях дефицита этого витамина кальций, потребляемый с пищей, плохо усваивается в кишечнике, организму приходиться вымывать кальций из костей, чтобы поддерживать его уровень в крови.

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