Сильные дожди пришли и в Индию, есть жертвы

Источник материала: ОНТ

Сильные дожди пришли и в Индию. И здесь не обошлось без жертв.





Их, по меньшей мере, 30. Больше всего пострадал город Мумбаи – ливни привели к оползням и обрушениям зданий. Движение транспорта затруднено.

Это наводнение в Индии – крупнейшее за последние 10 лет. Ряд регионов остаются без электричества, жителей пострадавших районов эвакуируют. Власти готовятся к ухудшению ситуации. В ближайшие дни в стране снова пройдут муссонные дожди.

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