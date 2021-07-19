|
Сильные дожди пришли и в Индию, есть жертвы
Источник материала: ОНТ
Сильные дожди пришли и в Индию. И здесь не обошлось без жертв.
Их, по меньшей мере, 30. Больше всего пострадал город Мумбаи – ливни привели к оползням и обрушениям зданий. Движение транспорта затруднено.
Это наводнение в Индии – крупнейшее за последние 10 лет. Ряд регионов остаются без электричества, жителей пострадавших районов эвакуируют. Власти готовятся к ухудшению ситуации. В ближайшие дни в стране снова пройдут муссонные дожди.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные дожди пришли и в Индию. И здесь не обошлось без жертв. Их, по меньшей мере, 30. Больше всего пострадал город Мумбаи – ливни привели к оползням и обрушениям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)