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В Израиле новые столкновения палестинцев и полицейских произошли в траурный для иудеев день на Храмовой горе
Источник материала: ОНТ
Неспокойно в Израиле. Новые столкновения палестинцев и полицейских произошли в траурный для иудеев день на Храмовой горе. Стражей порядка забрасывали камнями, в ответ правоохранители применили силу.
Сообщается о нескольких пострадавших, среди них и младенец. Он был в автомобиле с родителями, когда в машину угодил булыжник. Это не первые стычки между палестинцами и израильской полицией. Массовые акции протеста начались еще в мае, когда власти решили выселить палестинские семьи из восточного Иерусалима.
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В Израиле новые столкновения палестинцев и полицейских произошли в траурный для иудеев день на Храмовой горе
Неспокойно в Израиле. Новые столкновения палестинцев и полицейских произошли в траурный для иудеев день на Храмовой горе. Стражей порядка забрасывали камнями, в...
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