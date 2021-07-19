Источник материала: ОНТ

Неспокойно в Израиле. Новые столкновения палестинцев и полицейских произошли в траурный для иудеев день на Храмовой горе. Стражей порядка забрасывали камнями, в ответ правоохранители применили силу.





Сообщается о нескольких пострадавших, среди них и младенец. Он был в автомобиле с родителями, когда в машину угодил булыжник. Это не первые стычки между палестинцами и израильской полицией. Массовые акции протеста начались еще в мае, когда власти решили выселить палестинские семьи из восточного Иерусалима.

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