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Как заменить паспорт, если его срок подошел к концу
Источник материала: ОНТ
Как заменить паспорт, если его срок подошел к концу, рассказал начальник управления по гражданству и миграции УВД Миноблисполкома Александр Курныш.
Подробности смотрите в видеоинформации.
Фото: БЕЛТА
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Как заменить паспорт, если его срок подошел к концу, рассказал начальник управления по гражданству и миграции УВД Миноблисполкома Александр Курныш. Подробности...
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