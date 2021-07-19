Юридическая консультация: как разделить имущество при разводе

Источник материала: ОНТ

Раздел имущества при разводе: спор о нем можно урегулировать добровольно или через суд. Семейный адвокат Татьяна Семешко помогает разобраться в наиболее сложных ситуациях.

Подробности смотрите в видеоинформации.





Фото: pixabay

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