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Юридическая консультация: как разделить имущество при разводе
Источник материала: ОНТ
Раздел имущества при разводе: спор о нем можно урегулировать добровольно или через суд. Семейный адвокат Татьяна Семешко помогает разобраться в наиболее сложных ситуациях.
Подробности смотрите в видеоинформации.
Фото: pixabay
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Раздел имущества при разводе: спор о нем можно урегулировать добровольно или через суд. Семейный адвокат Татьяна Семешко помогает разобраться в наиболее сложных...
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