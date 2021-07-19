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TikTok запретил пользователям рекламировать криптовалюту

19.07.2021 16:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты, включая продвижение криптовалют, среди которых Bitcoin. Об этом сообщает Gadgets 360.

Компания отметила, что такой шаг направлен на прекращение неправомерного использования платформы для совершения мошенничества.

При этом рекламная политика соцсети, которая разрешает финансовым компаниям рекламировать свои услуги для людей старше 18 лет, остается неизменной.

Отмечается, что большое количество криптокомпаний платит блогерам за рекламу в TikTok криптовалюты и своих услуг. Однако те своими советами иногда вводят в заблуждение неопытных инвесторов, которые без должного понимания рынка хотят быстро заработать большие деньги.

Доходы китайской компании ByteDance, владельца приложения TikTok, выросли более чем вдвое в 2020 году - до 34,3 млрд долл.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Социальная сеть TikTok запретила своим пользователям рекламировать все финансовые услуги и продукты, включая продвижение криптовалют, среди которых Bitcoin. Об этом...
 
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